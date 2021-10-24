Актер Валерий Гаркалин снова впал в кому

Актер Валерий Гаркалин снова впал в кому. Фото: сайт ГИТИС

Актер Валерий Гаркалин снова впал в кому. Фото: сайт ГИТИС

Госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин снова введен в кому. Его состояние ухудшилось, по информации от РЕН ТВ, у актера начался сепсис.

Артист был снова введен в искусственную кому. Сейчас он находится на аппарате ЭКМО. Кроме того, у Гаркалина диагностировано обширное поражение легких, наблюдается отрицательная динамика.

В октябре, 14 числа, актеру удалось выйти из комы, но, к сожалению, болезнь не хочет отпускать его. Гаркалин был госпитализирован 6 октября. Он находится в больнице в Коммунарке.

Актер родился 11 апреля 1954 года в Москве, работал в Московском академическом театре сатиры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 октября заболевшего коронавирусной инфекцией Валерия Гаркалина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, степень поражения которых высокая и составляет до 85 процентов. Народного артиста перевели в реанимационное отделение