Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
Валерий Гаркалин переведен в реанимацию, он не может самостоятельно дышать. Фото: Instagram артиста.

Ночью артист был переведен в реанимацию, зафиксировано поражение легких на 75-85 процентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его дочь.

Заболевшего коронавирусной инфекцией Валерия Гаркалина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, степень поражения которых высокая и составляет до 85 процентов. Народного артиста перевели в реанимационное отделение, рассказала его дочь Ника.

По ее словам, 67-летний актер остается в сознании, но ему стало значительно хуже ночью. Напомним, преподавателя Гитиса госпитализировали 2 октября, тогда он мог еще дышать самостоятельно. Ранее Валерий Гаркалин перенес два инфаркта и операцию, в августе этого года он сильно упал и ударился головой. Все это могло ослабить организм мужчины.

Gazeta.SPb недавно писала, в больницу в Коммунарке госпитализировали народного артиста России Валерия Гаркалина с подтвержденным COVID-19.

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