Народный артист РФ Валерий Гаркалин доставлен в больницу с COVID-19

Народный артист РФ Валерий Гаркалин доставлен в больницу с COVID-19
Народный артист РФ Валерий Гаркалин доставлен в больницу с COVID-19. Фото: сайт ГИТИС

В больницу, находящуюся в Коммунарке, доставили народного артиста России Валерия Гаркалина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа. Актер работает преподавателем в этом институте.

В пресс-службе уточнили, что Валерия Гаркалина госпитализировали 2 октября, в субботу. Как передает пресс-служба, состояние актера сейчас стабильное. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Валерий Гаркалин известен своими ролями в кино. Среди наиболее известных его работ встречаются такие как: Федор Дежкин в многосерийном фильме «Белые одежды» по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии «Ширли-мырли» (1995 год), Николай Крышкин в фильме «Бедная Саша» (1997 год).

Актер родился в Москве 11 апреля 1954 года. Помимо карьеры в кино, он также был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях: «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в возрасте 66 лет умер советский, российский кинооператор, оператор-постановщик и актер Юрий Райский. По словам коллеги он сильно болел в последнее время.

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