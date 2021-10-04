Умер оператор Юрий Райский, работавший над «Бригадой»

В возрасте 66 лет умер советский, российский кинооператор, оператор-постановщик и актер Юрий Райский. Фото: wikipedia

В возрасте 66 лет умер советский, российский кинооператор, оператор-постановщик и актер Юрий Райский. Фото: wikipedia

В возрасте 66 лет умер советский, российский кинооператор, оператор-постановщик и актер Юрий Райский, сообщает в своем Facebook коллега Юрия, оператор Владимир Денисов.

О смерти заслуженного деятеля искусств РФ информация поступила из аккаунта на Facebook коллеги Юрия, оператора Владимир Денисова. По данным «Российской газеты», последнее время кинематографист сильно болел.

Юрий Райский работал над такими проектами, как известный сериал «Бригада», «Удойная сила» «Доктор Рихтер», «Отцы и дети» Дуни Смирновой. В 1987-м он снял свой первый полнометражный фильм — драму «Брод» режиссеров Добровольского и Дульцева.

Кинематографист родился 25 августа 1955 года в Марийской автономной республике. На Мордовском кинокорреспондентском пункте от Казанской студии кинохроники его отец работал оператором. Сам Юрий поступил во ВГИК — на кинооператорский факультет и окончил его в 1978 году. На «Мосфильм» Райский работал с 1980 года вторым оператором.

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