Умерла тяжело болевшая сестра Галины Старовойтовой: фонд имени убитой правозащитницы остался без директора

Умерла тяжело болевшая сестра Галины Старовойтовой: фонд имени убитой правозащитницы остался без директора
Ольга Старовойтова долгое время тяжело болела. Фото: скриншот Youtube

В понедельник, 4 октября, стало известно о смерти религиоведа и президента «Фонда Галины Старовойтовой» Ольги Старовойтовой, сестры убитой в 1998 году журналистки.

Трагическую новость утром сообщил в своем Facebook депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. «У нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку…», — написал парламентарий. Дату прощания и похорон объявят, как только определятся близкие родственники.

По словам Бориса Лазаревича, он узнал о случившемся от главного врача клиники, в которой последнее время находилась 73-летняя Ольга Старовойтова. Сестра известной журналистки давно и тяжело болела, но подробности её проблем со здоровьем предпочитают не раскрывать. «Мы делали все возможное, чтобы ей помочь», — заверил Вишневский в беседе с РБК. «Это огромная потеря для всех нас», — заключил он.

Ольга Старовойтова родилась в 1948 году в Ленинграде и стояла у истоков формирования первых некоммерческих организаций в России в 1990-е годы. После жестокого убийства сестры в 1998 году — депутата Госдумы II созыва Галину Старовойтову застрелили в парадной её дома на набережной канала Грибоедова, — Ольга Старовойтова стала президентом «Фонда Галины Старовойтовой».

Общественная организация занимается не только сохранением памяти о трагически погибшей правозащитнице, но и развитием проектов в сфере культуры. К примеру, фонд регулярно проводит круглые столы, посвященные событиям в Петербурге, России и мире, усилиями организации учреждён литературный конкурс для молодых талантов «Галатея».

Сейчас, фонд остался без президента, и, как объяснил Вишневский Gazeta.SPb, пока о замене и дальнейшей деятельности организации информации нет — внимание родственников, друзей и коллег Ольги Старовойтовой сосредоточено на трагедии.

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