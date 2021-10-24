За всё время пандемии умерли более 225 тысяч россиян

За всё время пандемии умерли более 225 тысяч россиян
В России с начала пандемии заболели 8 078 309 россиян. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня, в воскресенье, 24 октября стало известно количество заболевших и скончавшихся от ковида за все время пандемии. Об этом говорят данные университета Хопкинса.

Так, в мире за все время пандемии коронавирусом заболели 243 320 811 человек, а скончались 4 943 007. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России с начала пандемии заболели 8 078 309 россиян, умерли 225 417 граждан.

Лидером рейтинга по заболеваемости и смертности от ковида является США. Затем идут Бразилия, Индия и Мексика. Россия замыкает топ-5 в этом списке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что единственным пожизненным медотводом к прививке от ковида может быть только тяжелая аллергическая реакция на лекарство. Об этом заявила сотрудник Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Эксперт посоветовала россиянам с медотводом к прививке очень тщательно соблюдать все рекомендации.

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