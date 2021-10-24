Врач назвала аллергию единственным пожизненным противопоказанием к вакцинации

Эксперт посоветовала россиянам с медотводом к прививке очень тщательно соблюдать все рекомендации, чтобы не заболеть ковидом. Фото: Pixabay

Эксперт посоветовала россиянам с медотводом к прививке очень тщательно соблюдать все рекомендации, чтобы не заболеть ковидом. Фото: Pixabay

Единственным пожизненным медотводом к прививке от ковида может быть только тяжелая аллергическая реакция на лекарство. Об этом заявила сотрудник Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

К таким аллергическим реакциям врач отнесла отек Квинке, анафилактический шок, температуру тела выше 40 градусов, судороги, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре. Другие противопоказания к прививке от ковида специалистка назвала временными. Об этом сообщает ТАСС .

Эксперт посоветовала россиянам с медотводом к прививке очень тщательно соблюдать все рекомендации, чтобы не заболеть ковидом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор порекомендовал оставаться дома и отказаться поездок на время нерабочих дней из-за коронавирусной ситуации в России. Там же посоветовали ограничить личные контакты, по возможности пользоваться доставкой.