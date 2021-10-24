Отказавшиеся привиться от COVID-19 люди заболевают повторно чаще

Ученые проанализировали, с какой частотой люди заболевают ковидом.
По их данным, непривитые люди рискуют заражаться вирусом каждые полтора года и чаще. Об этом сообщает The Guardian.
В 2020 году большинство медиков считали повторное заболевание ковидом исключением из-за малого числа зарегистрированных случаев, но позже стало ясно, что приобретенный иммунитет со временем ослабевает.
По результатам исследования датских медиков, люди младше 65 лет были защищены от повторного заражения ковидом на 80% в течение шести месяцев, тогда как пациенты старше этого возраста — только на 47%.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, в воскресенье, 24 октября стало известно количество заболевших и скончавшихся от ковида за все время пандемии. Об этом говорят данные университета Хопкинса.