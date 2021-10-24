Отказавшиеся привиться от COVID-19 люди заболевают повторно чаще

Непривитые люди рискуют заражаться вирусом каждые полтора года и чаще. Фото: pexels.com

Непривитые люди рискуют заражаться вирусом каждые полтора года и чаще. Фото: pexels.com

Ученые проанализировали, с какой частотой люди заболевают ковидом.

По их данным, непривитые люди рискуют заражаться вирусом каждые полтора года и чаще. Об этом сообщает The Guardian.

В 2020 году большинство медиков считали повторное заболевание ковидом исключением из-за малого числа зарегистрированных случаев, но позже стало ясно, что приобретенный иммунитет со временем ослабевает.