Полиция задержала мужчину, угрожавшего ножом воспитательнице в Токсово

Ничего не взяв, мужчина скрылся с места происшествия. Фото: скрин Google.Maps

Ничего не взяв, мужчина скрылся с места происшествия. Фото: скрин Google.Maps

Полиция Ленобласти задержала 41-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в разбое.

Накануне в полицию Всеволожского района от гражданина поступило сообщение о том, что у дома 69 по Ленинградскому шоссе в поселке Токсово неизвестный избил его 40-летнюю знакомую, работающую руководителем муниципального детского дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские прибыли по месту проживанию потерпевшей и приняли у нее заявление.

Выяснилось, что неизвестный, угрожал женщине ножом. Затем потребовал у нее деньги, но получив отказ, ничего не взяв, скрылся с места происшествия. Женщину он не трогал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе мужчина с ножом пытался ограбить студента.