За сутки в Петербурге заболели ковидом почти 3,3 тысячи человек

За сутки в Петербурге заболели ковидом почти 3,3 тысячи человек
В России с начала пандемии заболели 8 078 309 россиян. Фото: pexels.com

Сегодня, в воскресенье, 24 октября стало известно количество заболевших в России, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Так, в стране за минувшие сутки обнаружили 35 660 новых случаев ковида. Из них 3297 в Северной столице, а 327 в Ленинградской области. Об этом сообщает оперштаб.

В России с начала пандемии заболели 8 078 309 россиян, умерли 225 417 граждан. Страна занимает пятое место в мировом рейтинге по числу заболеваемости и смертности. На первом месте США. Затем идут Бразилия, Индия и Мексика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев оценил продление нерабочих дней. Так, он уверен, для хорошей борьбы с ковидом нужно прервать контакты на две недели. Генетик отметил, что «каникулы» могут продлить после седьмого ноября, так как спад заболеваемости будет заметен только через 14 дней.

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