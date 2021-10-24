Генетик допустил продление нерабочих дней из-за коронавируса

Глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев оценил продление нерабочих дней.

Так, он уверен, для хорошей борьбы с ковидом нужно прервать контакты на две недели. Генетик отметил, что «каникулы» могут продлить после седьмого ноября, так как спад заболеваемости будет заметен только через 14 дней. Столько нужно, чтобы переломить ситуацию, добавляет Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист обратил внимание на то, что данный момент российские власти принимает все необходимые меры для повышения охвата прививочной кампании. Он отметил, что только когда 80% россиян вакцинируются от ковида, уровень заболеваемости начнет снижаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые проанализировали, с какой частотой люди заболевают ковидом. По их данным, непривитые люди рискуют заражаться вирусом каждые полтора года и чаще