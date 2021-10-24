В Петербурге пенсионер стал жертвой сайта-двойника, продающей стройматериалы

Когда пенсионер обратился в организацию, чтобы уточнить время доставки заказа, ему сообщили, никаких денег на счет компании не поступало. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Когда пенсионер обратился в организацию, чтобы уточнить время доставки заказа, ему сообщили, никаких денег на счет компании не поступало. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пожилой мужчина оформил заказа через мошеннический сайт и не дождался товара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

23 октября в 13:55 в отделение Центрального района обратился 74-летний петербуржец, проживающий в доме 3/2 по улице Парадной, с заявлением о том, что 29 сентября в 14:00 он совершил покупку стройматериалов на сайте частной компании.

Мужчина оплатил товар на сумму около 38 тыс. рублей, но когда обратился в организацию, чтобы уточнить время доставки заказа, ему сообщили, никаких денег от него на счет компании не поступало.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция предпринимает все меры, чтобы найти злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге при попытке ограбления магазина мужчина открыл стрельбу.