Министр спорта Матыцин поздравил Емельяненко с победой в турнире Bellator

Министр спорта Матыцин поздравил Емельяненко с победой в турнире Bellator
Министр спорта Олег Матыцин назвал российского бойца Федора Емельяненко легендой спорта Фото: скрин instagram.com/fedoremelianenkoofficia

Министр спорта Олег Матыцин поздравил с победой российского бойца ММА Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

Глава Минспорта отметил, что победа была красивой, а оппонент последнего императора сильным. Матыцин обратил внимание, что, отправив соперника в нокаут на 106 секунде, Емельяненко порадовал болельщиков смешанных единоборств в России и мире. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства назвал российского бойца легендой спорта и выразил надежду, что тот продолжит свою карьеру, еще порадует родину своими яркими победами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский боец ММА Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсоном. Бой прошел в Москве в рамка турнира Bellator. Для нокаута Джонсона последнему императору потребовалось всего 106 секунд. Такая быстрая победа поразила фанатов Емельяненко. Зал не уставая скандировал «Федя».

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