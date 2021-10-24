На Октябрьской набережной у Крыленко столкнулись шесть машин

Второй очевидец не согласен, что причиной ДТП стала гололедица. Он считает, один из участников дорожного движения "подрезал" другого и это привело к массовому столкновению. Фото: скриншот паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Второй очевидец не согласен, что причиной ДТП стала гололедица. Он считает, один из участников дорожного движения "подрезал" другого и это привело к массовому столкновению. Фото: скриншот паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Автомобили столкнулись на съезде с виадука, две машины развернуло на 180 градусов. Сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Очевидцы считают, что причиной столкновения шести автомашин на Октябрьской набережной рядом с улицей Крыленко стала гололедица.

«Столкнулись они на съезде с виадука – кто-то на высокой скорости сыграл в боулинг так, что две машины развернуло на 180. Скорее всего, виадук был во льду», — сообщает один из подписчиков.

Второй очевидец не согласен с этими доводами, он считает, что один из участников дорожного движения подрезал другого и это привело к массовому столкновению.

«Дай бог, что вроде все живы, из всех возможных сценариев аварии, отделались самых легким, могло быть и хуже все гораздо»

Третий свидетель «видел люди плакали» и предполагает, что есть жертвы ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в аварии с участием автобуса, следовавшего из Махачкалы в Петербург, погибли шестеро человек, в их числе ребенок, еще семь человек получили травмы.