На Октябрьской набережной у Крыленко столкнулись шесть машин

Автомобили столкнулись на съезде с виадука, две машины развернуло на 180 градусов. Сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Очевидцы считают, что причиной столкновения шести автомашин на Октябрьской набережной рядом с улицей Крыленко стала гололедица.
«Столкнулись они на съезде с виадука – кто-то на высокой скорости сыграл в боулинг так, что две машины развернуло на 180. Скорее всего, виадук был во льду», — сообщает один из подписчиков.
Второй очевидец не согласен с этими доводами, он считает, что один из участников дорожного движения подрезал другого и это привело к массовому столкновению.
«Дай бог, что вроде все живы, из всех возможных сценариев аварии, отделались самых легким, могло быть и хуже все гораздо»
Третий свидетель «видел люди плакали» и предполагает, что есть жертвы ДТП.
Ранее gazeta.spb.ru писала, в аварии с участием автобуса, следовавшего из Махачкалы в Петербург, погибли шестеро человек, в их числе ребенок, еще семь человек получили травмы.