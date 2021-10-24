Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом Махачкала-Петербург

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом Махачкала-Петербург
Пострадавших госпитализировали в больницы Калмыкии. Фото: скрин Минздрав Калмыкии в Instagram

В аварии с автобусом, следовавшим из Махачкалы в Северную столицу, погибли шестеро человек, в их числе ребёнок, различные травмы получили еще семь человек.

Пострадавших госпитализировали в больницы Калмыкии, где и произошло это ДТП. Так, пятеро получили легкие и средние травмы, двоих распределили в Яшкульскую районную больницу (один в очень тяжелом состоянии), еще одного пострадавшего — в Республиканскую больницу им. П. П. Жемчуева, сообщает Минздрав Калмыкии.

Ранее недалеко от города Элиста, в ночь на воскресенье, 24 октября, произошло ДТП: автобусный рейс Махачкала-Петербург столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Калмыкии. В автобусе ехали 28 человек. Пассажиров доставляют в близлежащее придорожное кафе, где организован пункт временного размещения.

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