По смертельному ДТП с атобусом Махачкала-Петербург возбудили дело

По смертельному ДТП с атобусом Махачкала-Петербург возбудили дело
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Фото : Следственный Комитет РФ

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Калмыкии.

Недалеко от города Элиста в ночь на воскресенье, 24 октября, произошло ДТП: автобусный рейс Махачкала-Петербург столкнулся с грузовиком КамАЗ. В аварии погибли шестеро человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Следственный комитет.

В автобусе ехали 28 человек. Пассажиров доставляют в близлежащее придорожное кафе, где организован пункт временного размещения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 23:00 вчера, 23 октября, в Московском районе Петербурга в результате ДТП погиб мужчина. Около развязки Пулковского шоссе и КАД мужчину насмерть сбил автомобиль. Погибший работал сторожем на объекте демонтажа железнодорожного моста. Погибший перебегал дорогу в неположенном месте, и, по словам водителя Daewoo, сигналить было уже поздно.

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