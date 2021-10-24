В Подмосковье в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека

В Подмосковье в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека
На территории аэроклуба «Аэроклассика» упал высокоплан Аэропракт A-22, после падения он загорелся. Фото: Baltphoto

Падение самолета на территории аэроклуба по Рузой привело к смерти двоих людей. Об этом сообщает «Interfax».

Жизнь двоих людей унес несчастный случай с крушением легкомоторного самолета в Московской области. По данным СМИ, воздушное судно разбилось под Рузой.

Спустя некоторое время информацию подтвердили в пресс-службе главка МЧС РФ. Как стало известно, информация об инциденте, произошедшем в городском округе Руза, деревне Ватулино поступило в 15:02.

На территории аэроклуба «Аэроклассика» упал высокоплан Аэропракт A-22, который в результате падения произошло возгорание на площади 5 кв. м., на земле разрушений нет. На борту судна находились два человека.

В устранении последствий происшествия принимали участие 34 специалиста и 12 единиц техники, говорится в сообщении МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в ДТП с автобусом, следовавшим из Махачкалы в Петербург, погибли шесть человек, среди которых ребенок, травмы получили еще семь человек. Пострадавших госпитализировали в медучреждения Калмыкии.

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