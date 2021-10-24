В Новгородской области 14-летнего ребенка затянуло под «Сапсан»

В Новгородской области 14-летнего ребенка затянуло под &#171;Сапсан&#187;
В Новгородской области 14-летнего ребенка затянуло под "Сапсан". Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Около 19 часов вечера 23 октября в Новгородской области 14-летняя девочка попала под «Сапсан». Подросток был госпитализирован в больницу со множественными переломами. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 18.50 на остановочной железнодорожной платформе 271 км перегона Угловка-Алёшинка Окуловского района. В поселке Новгородской области, по данным прокуратуры, 14-летняя девочка находилась слишком близка у края платформы поездов, в результате чего ее затянуло под «Сапсан». Транспорт следовал из Санкт-Петербурга. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Боровичи со множественными переломами.

Сейчас новгородская транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает очевидцев произошедшего. Будут изучены все обстоятельства, и при наличии оснований приняты меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Задержки поездов не произошло.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 октября на железнодорожной станции Поповка скоростной поезд сбил коляску с малышом, когда неизвестная женщина переходила пути на запрещенный сигнал светофора. Ребенок, который находился на тот момент в коляске, погиб.

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