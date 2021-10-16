В Тосненском районе «Сапсан» сбил коляску с одиннадцатимесячным ребенком

На железнодорожной станции Поповка скоростной поезд сбил коляску с малышом, когда неизвестная женщина переходила пути на запрещенный сигнал светофора. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На железнодорожной станции Поповка скоростной поезд сбил коляску с малышом, когда неизвестная женщина переходила пути на запрещенный сигнал светофора. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На железнодорожной станции Поповка скоростной поезд сбил коляску с малышом, когда неизвестная женщина переходила пути на запрещенный сигнал светофора. Ребенок, который находился на тот момент в коляске, погиб. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Тосненском районе около 11 часов на железнодорожных путях Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» № 756 сбил коляску с маленьким одиннадцатимесячным ребенком. Девочку госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются. Предположительно женщина не увидела поезд и решила перейти пути на запрещенный сигнал светофора. Пассажиры сообщают о задержке поезда. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после трагического происшествия.

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