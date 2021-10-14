Такси устроило ДТП сбило пешехода на зебре на Обводном канале

В Петербурге на набережной Обводного канала произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Авария случилась в четверг, 14 октября, на пересечении улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, водитель такси попытался проскочить перекресток на «красный», но столкнулся с другим авто. От удара легковушку развернуло на 180 градусов, и она отлетела в толпу людей, переходивших дорогу.
«После столкновения такси снесло пешехода», — написал автор записи.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе.