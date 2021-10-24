В отношении мужчины, угрожавшего пистолетом сотрудникам IKEA, возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, угрожавшего пистолетом сотрудникам IKEA, возбуждено уголовное дело
В отношении мужчины, угрожавшего пистолетом сотрудникам IKEA, возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Вчера днем, 24 октября, мужчина вооружившись пистолетом угрожал сотрудникам «МЕГА Парнас». В отношении нарушителя было заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее судимый 33-летний житель Всеволожска около 14 часов 24 октября угрожал сотрудникам IKEA пистолетом. Правоохранители задержали и доставили мужчину в отдел, где при досмотре изъяли у него пневматический пистолет и кухонный нож.

Инцидент мог произойти из-за украденного мужчиной ножа. Он вызвал подозрения у сотрудников магазина.

По результатам проверки полицией Всеволожского района Ленинградской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемый был задержан по статье «захват при пресечении преступления».

Проводится дальнейшая проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Новгородской области 14-летняя девочка попала под «Сапсан» 23 октября. Подросток был госпитализирован в больницу в Боровичах со множественными переломами.

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