Бар «Фогель» в Санкт-Петербурге опечатали за нарушение антиковидных норм

Вечер писем в баре «Фогель», посвященный арестованному акционисту Павлу Крисевичу, был остановлен внезапном визитом полиции. Правоохранительные органы пришли, чтобы проверить несоблюдение антиковидных мер. Об этом сообщил Telegram-канал «ПЬЯTNIЦА».

Бар «Фогель» на Суворовском проспекте, 38 опечатали после выявления нарушений антиковидных норм. Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой выявили несоблюдение правил борьбы с коронавирусом.

В полицию поступила жалоба, в которой указывали на проведение массового мероприятия с нарушением санитарных норм, однако при подсчёте выяснилось, что посетителей оказалось меньше, чем 40 человек.

Валентин Хорошенин, учредитель бара «Фогель» прокомментировал ситуацию с Роспотребнадзором на мероприятии 24 октября. Он заявил, что бар продолжит работу на новой точке.

В июне 2021 года Крисевич был арестован на 2 месяца за стрельбу у Кремля. Он устроил очередной провокационный перформанс, где он сделал два предупредительных выстрела в воздух из охолощенного оружия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице прошли антиковидные рейды. По итогам проверки опечатали два бара и остановили проведение одного концерта. Рейды прошли в Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Приморском районах.