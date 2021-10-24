Бар «Фогель» в Санкт-Петербурге опечатали за нарушение антиковидных норм

Бар &#171;Фогель&#187; в Санкт-Петербурге опечатали за нарушение антиковидных норм
Бар "Фогель" в Санкт-Петербурге опечатали за нарушение антиковидных норм. Фото: Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА"

Вечер писем в баре «Фогель», посвященный арестованному акционисту Павлу Крисевичу, был остановлен внезапном визитом полиции. Правоохранительные органы пришли, чтобы проверить несоблюдение антиковидных мер. Об этом сообщил Telegram-канал «ПЬЯTNIЦА».

Бар «Фогель» на Суворовском проспекте, 38 опечатали после выявления нарушений антиковидных норм. Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой выявили несоблюдение правил борьбы с коронавирусом.

В полицию поступила жалоба, в которой указывали на проведение массового мероприятия с нарушением санитарных норм, однако при подсчёте выяснилось, что посетителей оказалось меньше, чем 40 человек.

Валентин Хорошенин, учредитель бара «Фогель» прокомментировал ситуацию с Роспотребнадзором на мероприятии 24 октября. Он заявил, что бар продолжит работу на новой точке.

В июне 2021 года Крисевич был арестован на 2 месяца за стрельбу у Кремля. Он устроил очередной провокационный перформанс, где он сделал два предупредительных выстрела в воздух из охолощенного оружия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице прошли антиковидные рейды. По итогам проверки опечатали два бара и остановили проведение одного концерта. Рейды прошли в Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Приморском районах.

антиковидные ограничения бар фогель ленобласть нарушение новости СПб суворовский проспект


 

Новости партнеров
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бар «Фогель» в Санкт-Петербурге опечатали за нарушение ...
Директор Центра Гамалеи считает, что QR-коды должны оставаться до 80-ти ...
Санкт-Петербург занял второе место по научно-техническому развитию в 2020 году
В отношении мужчины, угрожавшего пистолетом сотрудникам IKEA, возбуждено ...
В Новгородской области 14-летнего ребенка затянуло под «Сапсан»
Фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге из-за ограничений ...
Уже второй пожар за вечер был замечен в Красногвардейском районе
Высшая школа экономики в Петербурге переходит на дистанционный режим