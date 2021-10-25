В Петербурге пятую часть квартир покупают приезжие

В Петербурге на вторичном рынке квартирами больше всего интересуются жители Ленобласти, Москвы и Приморского края. Каждая пятая квартира раскупается приезжими людьми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалистов ЦИАН.

Не меньший спрос на квартиры и на первичном рынке. Чаще всего недвижимость в Петербурге привлекает жителей из северных и нефтегазовых регионов России. Лидерами вторичного рынка, исключая самих петербуржцев, остаются приезжие из Ленобласти с процентным соотношением 19,8%, приезжие из Москвы с процентным соотношением 17,7% и жители Приморского края с процентным соотношением 3,7%.

На петербуржцев, покупающих квартиры в городе, приходится 79,4%. Остальная часть — это жители других регионов страны.

Также жилье в Петербурге покупают россияне из Свердловской области и Красноярского края, которые входят в число тех, кто больше всего интересуются недвижимостью на рынке Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты, девелоперы и представители банковской отрасли Петербурга рассказали об основных трендах на рынке недвижимости в 2021 года на онлайн-дискуссии, которая прошла в начале октября.