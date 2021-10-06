Эксперты поделились основными трендами на рынке недвижимости

Эксперты, девелоперы и представители банковской отрасли Петербурга рассказали об основных трендах на рынке недвижимости в 2021 года на онлайн-дискуссии. Мероприятие было организовано Агентством Бизнес Новостей, изданием «МК в Питере» и телеграм-каналом «Деловая газета».

В обсуждении основных трендов недвижимости приняли участие исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова, замдиректор по маркетингу Legenda, руководитель «Петербургской Недвижимости» Ольга Трошева, директор по развитию компании L1 Надежда Калашникова, генеральный директор компании VALO Service Константин Сторожев, генеральный директора Агентство недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева и директор по развитию электрических сетей ЛОЭСК Юрий Кудряшов.

«В 2021 году до 90% всех застройщиков строят жилье с привлечением проектного финансирования по счетам эскроу. И мы понимаем, что переход на заемные средства повлиял на рост стоимости. Еще один момент, который влияет на стоимость квадратного метра, исключительно петербургский. Речь о создании градостроительной комиссии при губернаторе, которая обязывает застройщика заниматься социальной инфраструктурой в зависимости от объема вводимого жилья», — отметила Елена Бодрова.

Среди других причин роста цен в Российской гильдии управляющих и девелоперов называют общее проседание экономики, девальвацию рубля, резкий рост стоимости материалов и уход с рынка дешевой рабочей силы.

Эксперты рекомендуют не ждать снижения стоимости квадратного метра, но также отмечают, что точки зрения потребительского спроса и платежеспособности населения текущие цены являются ощутимыми для покупателей жилья. Также специалисты рассказали, что по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» всего за первое полугодие 2021 года застройщики реализовали в Петербурге 1,8 млн квадратных метров жилья. Среди жителей возросла популярность на квартиры малого формата.

Участники онлайн-дискуссии затронули тему создания комфорта в районах с новыми жилыми постройками. Эксперты пришли к выводу, что комфортную среду девелоперы могут качественно реализовать только при комплексном освоении территорий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что квартиры в Ленинградкой области в последнее время пользуются популярностью у жителей Петербурга. Жилье в 47-ом регионе стали так часто приобретать, что риэлторы называют данную ситуацию «новой миграцией».