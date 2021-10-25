В Петербурге охранник «Пятерочки» избил подростка

В полицию Московского района обратился 15-летний подросток. Он рассказал о том, что накануне его избили. В итоге у него контузия левого глаза, отек сетчатки и гематома век.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, по словам молодого человека, его избил охранник магазина «Пятерочка» (пр. Космонавтов д.28/1).

По подозрению в совершении указанного преступления задержали 27-летнего гражданина Узбекистана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что накануне скорая помощь госпитализировала от клуба «Син Сити», (ул. Чудновского д. 10) мужчину с черепно-мозговой травмой и с запахом алкоголя, в тяжелом состоянии. Ранее через 112 поступила информация о том, что возле клуба по ул. Чудновского д. 10 лежит мужчина 20-25 лет с пробитой головой. В итоге установили личность потерпевшего.