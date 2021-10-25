В Петербурге у клуба нашли пьяного мужчину с пробитой головой

В полицию Петербурга поступило сообщение о том, что накануне скорая помощь госпитализировала от клуба «Син Сити», (ул. Чудновского д. 10) мужчину с черепно-мозговой травмой и с запахом алкоголя, в тяжелом состоянии.

Ранее через 112 поступила информация о том, что возле клуба по ул. Чудновского д. 10 лежит мужчина 20-25 лет с пробитой головой.

В итоге установили личность потерпевшего. Им оказался 29-летний неработающий житель поселка Янино.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы. Сегодня, в понедельник, 25 октября в половине седьмого поступила информация о пожаре по адресу: Полюстровский проспект, дом 59 корпус 3. Загорелось административное здание. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. В половине восьмого пожар локализовали. В пожаре никто не пострадал.