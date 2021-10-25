В Петербурге двое неизвестных подожгли «Газель»

В Петербурге двое неизвестных подожгли &#171;Газель&#187;
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: скрин Google.Maps

В полицию Калининского района через 112 поступило сообщение о том, что по адресу: Кушелевская дорога д. 6 корп. 2 горит автомобиль.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в результате возгорания машина выгорела полностью. Пострадавших нет.

Выяснилось, что «Газель» принадлежит 31-летнему неработающему жителю Петербурга.

При просмотре записи с камеры видеонаблюдения сотрудники полиции обнаружили, что ночью к машине подходили двое неизвестных мужчин, после чего произошло возгорание автомобиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы. Сегодня, в понедельник, 25 октября в половине седьмого поступила информация о пожаре по адресу: Полюстровский проспект, дом 59 корпус 3. Загорелось административное здание.

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