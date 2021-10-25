«Игра в кальмара»: фанатские теории, которые объясняют смысл сериала

Один из самых обсуждаемых сериалов этой осени продолжает удивлять зрителей количеством отсылок и интересных деталей.

Кажется, скоро не будет ни одного человека, который бы не посмотрел корейский сериал «Игра в кальмара». И если основная идея сериала для многих близка и понятна, то некоторые детали были замечены лишь самыми внимательными зрителями. Давайте рассмотрим фанатские теории, которые помогут вам лучше понять «Игру в кальмара».

Все игры были нарисованы на стене

Те, кто досмотрел сериал до конца, обратили внимание, что за кроватями участников были граффити с изображением игр. Это значит, что участники с самого начала могли бы догадаться, что их ждет в ближайшем будущем. Некоторые предположили, что скрытые от глаз изображения – это метафора человеческой жизни. При рождении люди не знают всех правил игры и действуют по обстоятельствам, а к концу жизни понимают, как все устроено, но у них уже нет никаких сил бороться.

Цвет выбранной карты определяет роль в игре

В первой серии главный герой выбирает между красной и голубой карточками. Фанаты предположили, что в тот момент решалась его судьба: кем ему быть? Надзирателем или игроком? Стоит также обратить внимание на то, что в конце сериала главный герой перекрашивает волосы в розовый. Тем самым он как будто пытается сказать, будто сам решает, какую сторону выбирать. Кажется, это о каждом из нас.

Смерть всех героев предрешена

Помните тот момент, когда большинство игроков решили прекратить происходящее и вернуться домой? Многие попали в передряги, которые в итоге заставили их передумать. В итоге каждый во время игры погиб так, как чуть не умер в реальном мире. Чан Док Су, например, прыгал с моста, чтобы скрыться от сборщиков долгов, а потом погибает, упав во время игры «Стеклянный мост». То же самое происходит с остальными персонажами, чьи истории были рассказаны зрителям.

VIP-персоны – это зрители сериала

Интересна теория, согласно которой посетители «Игры в кальмара» — это каждый, кто в итоге посмотрел сериал. Мы платим за подписки, чтобы наслаждаться кровавыми зрелищами. К счастью, никто не умирает на самом деле, но это, тем не менее, говорит о многом. Также зрители обратили внимание, что маски VIP-персон выбраны не случайно. Всего зрителей семь – они как будто олицетворяют смертные грехи.

Тигр — Сладострастие, Бык — Алчность, Орёл — Гордыня, Олень — Уныние, Кабан — Чревоугодие, Медведь — Гнев. И Сова — Печаль.

Номера Ки Хуна и Иль Нама символичны

Главный герой последним попадает на игры, он все время проходит испытания в последний момент, но в итоге остается единственным выжившим. Иль Нам же, выступающий под первым номером, действительно первый – ведь именно он главный в играх. Ки Хун, согласно этой теории, — тот человек, который должен прекратить происходящее. Еще одна теория о Иль Наме и Ки Хуне кажется сумасшедшей, но крайне любопытной: они могут быть родственниками. Согласно их диалогам, у мужчин много общего. Они жили в одинаковых районах, их воспоминания во многом сходятся, а день рождения Ки Хуна загадочным образом совпадает с днем рождения сына Иль Нама.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог разобралась в смыслах «Игры в кальмара» с точки зрения подростковой аудитории.