Психолог разобралась в смыслах «Игры в кальмара» с точки зрения подростковой аудитории

Во время совместного просмотра сериала обратите внимание на реакцию ребенка на сцены жестокости, что это у него вызывает: страх, интерес, отвращение. Исходя из этого стройте дискуссию, советует психолог. Фото: скриншот из Instagram актрисы HoYeon Jung(Chung)

Во время совместного просмотра сериала обратите внимание на реакцию ребенка на сцены жестокости, что это у него вызывает: страх, интерес, отвращение. Исходя из этого стройте дискуссию, советует психолог. Фото: скриншот из Instagram актрисы HoYeon Jung(Chung)

Если не можешь управлять, то возглавь, считает специалист. Об этом она заявила в эфире телеканалу «Санкт-Петербург».

Психолог Владислава Шалапанова рассказала о том, как реагировать на моменты жестокости в сериалах во время их просмотра с подростками. Примером выступило популярное во всем мире творение южнокорейских кинематографистов — «Игры в кальмара».

По мнению психолога, большую часть поклонников сериала составляет именно подростковая аудитория. И думать, что запрет остановит несовершеннолетних просматривать подобный контент наивно. Важно правильно реагировать и грамотно общаться на эти темы.

Первое, что привлекает молодых людей в сериале – это выброс адреналина. Это не проблема одного дня. Выброс адреналина ребенок получает с детства во время компьютерных игр, просмотра «челленджей». А популярность сериалу добавили именно «челленджи» и фанатские видео.

Если часть из них безобидны, то некоторые приводили к избиениям и жестокости, что не может вызывать беспокойство у общественности. По словам Шалановой, жестокость в подрастающем поколении формируется не только просмотром сериалов. Важны окружение и атмосфера, в которых воспитывается ребенок.

Спровоцировать тревожные поступки сериал или фильм может только при наличии определенной предрасположенности. Ни рейтинговый запрет, ни родительский контроль не поможет уберечь юную душу от подобного влияния.

«Есть такое простое и хорошее правило, если ты не можешь управлять, возглавь это. Если мы потеряли управление подростком, все, что мы можем — это возглавить какой-то маршрут и знать, что есть такой вот сериал», — делиться советом психолог.

Лучше всего в таких случаях пообщаться с ребенком и инициировать дискуссию. Спросить о его чувствах и мыслях, обратить внимание на посыл фильма, акцентировать на хороший, обговорить спорные моменты.

Во время совместного просмотра обратите внимание на его реакцию на сцены жестокости, что это вызывает: страх, интерес, отвращение и др. Тогда можно двигаться в правильном направлении и обсудить увиденное.

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