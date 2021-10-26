Владельцам гаражей придется заплатить за землю

Собственникам некапитальных гаражей придется платить еще один налог. Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня, 26 октября.

Плата за размещение некапитальных гаражей будет рассчитана исходя из размера земельного налога и занимаемой площади. Это касается земли, которая находится в федеральной собственности.

Ставки земельного налога определяют регионы. Например, в Петербурге налоговая ставка на земельные участки для гаражей, стоянок грузового и городского транспорта составляет 0,05% от кадастровой стоимости земельных участков.

Как рассказывала Gazeta.Spb, с 1 сентября этого года в России действует гаражная амнистия. Что это такое?

Она предусматривает упрощенные правила оформления земли под некапитальными гаражами. Их еще иногда называют «ракушками». Многие из таких гаражей были построены давно, некоторые — еще в советское время. Граждане ими активно пользуются, но юридически постройки никак не оформлены. А значит их нельзя ни продать, ни передать по наследству. Теперь этот правовой пробел устранен. Можно бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся гаражи.

Гаражная амнистия также предусматривает, что такие участки не нужно покупать или арендовать и ставить на кадастровый учет. Все проще: муниципалитет должен утвердить схему размещения гаража, и этого будет достаточно, чтобы пользоваться старым или поставить новый.

Но вот за использование земли под ними придется платить.

Кто устанавливает размер платы за землю? Закон предусматривает, что для земель из федерального фонда суммы тарифа устанавливается решением правительства страны. Соответственно из регионального фонда — власти субъектов РФ, из муниципального — местные власти.

Для автолюбителей разработан специальный упрощенный порядок. Чтобы запустить процесс оформления гаража и земельного участка, на котором он расположен, потребуется всего лишь одно заявление в органы местного самоуправления или МФЦ.

Новые правила распространятся и на так называемые сваренные некапитальные металлические гаражи, построенные гаражно-строительными кооперативами.