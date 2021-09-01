Изменения в России с 1 сентября: «гаражная амнистия», доплаты и компенсация детских больничных

В России с 1 сентября в силу вступил ряд постановлений и указов. Изменения коснутся, в том числе семей с детьми, владельцев гаражей, пенсионеров и педагогов. Gazeta.SPb рассказывает о главных нововведениях.

«Гаражная амнистия»

Владельцы гаражей ждали этого дня не один год. С 1 сентября в России начинается «гаражная амнистия». У автолюбителей есть пять лет на то, чтобы бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними.

Речь идет о строениях, которые возводились до конца 2004 года. Эти гаражи располагаются на земле, которая находится в государственной или муниципальной собственности. В свое время владельцы не смогли по всем правилам оформить эти участки и постройки.

Другие новшества для автолюбителей

«Гаражная амнистия» — не единственное изменение, которое коснется автомобилистов. Теперь водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД удаленно, подав заявление на портале Госуслуг. Традиционный способ подачи заявление в письменном виде останется.

На российских дорогах начинают менять знак 8.23 «Фотовидеофиксация» на знак 6.22. Он не будет указывать конкретное место работы камер, а только предупредит о том, что вы приближаетесь к участку, где работает камера.

Компенсация для родителей

С осени родители детей в возрасте до семи лет включительно начнут получать увеличенную компенсацию больничного по уходу за ребенком. Им будут выплачивать 100% от среднего заработка родителя вне зависимости от стажа. Влиять на размер компенсации не будет и форма лечения ребенка, амбулаторная или стационарная.

Доплаты

Руководители учебных групп в заведениях среднего профессионального образования с этого дня начинают получать доплату в пять тысяч рублей.

Ранее доплату получали только классные руководители, и многие считали такую избирательность несправедливой.

Кстати, петербургские учителя получат в честь Дня знаний по 10 тысяч рублей.

Другие выплаты

В сентябре, по распоряжению президента, все пенсионеры, работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Военные и правоохранители могут рассчитывать на поддержку в размере 15 тысяч рублей.

Подробнее о других изменениях читайте в материале Gazeta.SPb