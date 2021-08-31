Доплаты и «детские» больничные: изменения в жизни петербуржцев с 1 сентября

В сентябре этого года в силу вступят новые постановления и указы в разных сферах. Изменятся правила компенсации при уходе за заболевшим ребенком, руководители учебных групп начнут получать доплаты, а власти дадут старт «гаражной амнистии». Gazeta.SPb рассказывает о грядущих изменениях.

Компенсация родителям

С начала осени родители детей в возрасте до семи лет включительно будут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком. Теперь будут выплачиваться 100% от среднего заработка родителя вне зависимости от стажа и места лечения ребенка. Средства будет выплачивать Фонд социального страхования. Там же будут производить расчет.

Доплаты руководителям учебных групп

С 1 сентября руководители учебных групп в заведениях среднего профессионального образования начнут получать доплату в пять тысяч рублей. Такие выплаты уже получают классные руководители.

Поддержка курильщиков

Поддержку получат и те, кто собирается бросить курить. Минздрав запускает программу, по которой курильщики смогут рассчитывать на медицинскую помощь от терапевтов, пульмонологов, психотерапевтов и других специалистов.

Меняются правила поставок лекарств

В этом году меняются правила ввоза незарегистрированных препаратов. Разрешения для них будут выдаваться в электронном виде. Заявление на их получение будут подавать через портал госуслуг.

Вода с маркировкой

В сентябре усиливают контроль за поставками и продажами упакованной вводы. Теперь вся вода должна быть маркирована в соответствии с требованиями правил маркировки упакованной воды средствами идентификации. Так правительство намерено бороться с контрафактном.

«Гаражная амнистия»

По новому закону, собственники гаражей, которые были возведены самовольно, получат возможность переоформить в свое владение участки. Право получат граждане, чьи гаражи были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса.

Ранее Gazeta.SPb, рассказывала об изменениях, которые коснутся автомобилистов.