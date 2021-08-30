Какие изменения ждут российских водителей в сентябре: инфографика Gazeta.SPb

Российских автомобилистов ждет немало изменений в сентябре этого года. У водителей появится более удобный способ обжаловать штрафы, на дорогах заменят один из знаков, а автошколы обновят программы.

Тем, кто еще только готовится к получению прав, стоит знать, что автошколы обновляют учебные программы. Теперь больше внимания будут уделять обучению будущих водителей принимать быстрые решения в экстренных ситуациях.

Автомобилисты, которые уже получили права, но лишились машины, смогут рассчитывать на более быстрый поиск угнанного транспортного средства. Теперь правоохранители будут использовать комплекс «Паутина», который будет собирать данные с видеокамер в разных регионах. Все камеры к комплексу подключат до конца года.

Изменения коснутся и водителей, которые продолжают управлять авто. С 1 сентября у автовладельцев будет возможность обжаловать штрафы в удаленном формате. Речь идет о штрафах, нарушения по которым фиксирует камера видеонаблюдения. Новая функция будет доступна на сайте госуслуг. Постановление также будет появляться в личном кабинете на портале.

С сентября будет упрощено предоставление земельных участков владельцам гаражей, возведенных до конца 2004-го года. Под кадастровый учет будут попадать и земля, и гараж. Амнистия станет возможной для сооружения капитального и некапитального типа.

Послабления ждут и автопроизводителей из России и стран-членов ЕАЭС. С 16 сентября они будут временно освобождены от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое решение было принято из-за нехватки комплектующих. Постановление будет действительно до конца этого года.

Еще одно изменение коснется знака «Фотовидеофиксации» 8.23. Он предупреждает водителей о камерах. Его заменят на знак 6.22, который не будет указывать на конкретное место расположения камер. Устанавливать такие таблички будут за 150-300 метров до начала участка, который попадает под съемку камеры.

Кроме того, с конца месяца недействительными будут считаться диагностические карты, срок которых истекает с 1 февраля по 30 сентября этого года.

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