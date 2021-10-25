Брагин прокомментировал победу СКА

Брагин прокомментировал победу СКА
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (5:1).

«Хорошая игра с нашей стороны. В первый период немножко тяжеловато вкатились, три дня паузы. Второй и третий команда здорова работала. Ещё шансы были забивать. Довольны, как отыграли весь матч. Спецбригады хорошо работали», — приводит слова главного тренера команды «Чемпионат».

Напомним, СКА обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Арене Балашиха» и закончилась со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.

В составе СКА отличились Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов, Андрей Кузьменко (дважды) и Валентин Зыков. У «Авангарда» шайбу забросил Арсений Грицюк.

Следующий матч состоится 27 октября. СКА сыграет с рижским «Динамо».

Петербургская команда лидирует в Западной конференции, имея в своем активе 33 очка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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