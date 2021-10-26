На Бухарестской грузовик «обнял» столб

Дорожный инцидент случился на улице Бухарестской, 32 перед Салова, напротив ТРК «Континент». Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на улице Бухарестской, 32 перед Салова, напротив ТРК «Континент». Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 октября во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на улице Бухарестской, 32 перед Салова, напротив ТРК «Континент».

Как пишут очевидцы, автомобиль «Ивеко» врезался столб. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у грузовика сильно помялась передняя часть, при этом рядом стоит черный легковой автомобиль с поврежденным боком.

«Ивеко обнял столб на Бухарестской 32,перед Салова, на против Континента, свободна средняя полоса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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