Автомобилист насмерть сбил молодого пешехода на внутреннем кольце КАД

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.

Трагическая авария случилась в воскресенье, 24 октября, в 1:25 на внутреннем кольце 17 км КАД. По предварительным данным, 30-летний неработающий петербуржец ехал на Volkswagen Polo в сторону Выборгского шоссе. Вне зоны пешеходного перехода он сбил 26-летнего жителя Мурино.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой водитель насмерть разбился на трассе «Нева» в Ленобласти.