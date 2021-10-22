Пожилой водитель насмерть разбился на трассе «Нева» в Ленобласти

Пожилой водитель насмерть разбился на трассе &#171;Нева&#187; в Ленобласти
Погиб мужчина, водитель автомобиля. Фото: pixabay

В Тосненском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб 65-летний водитель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, автомобильная авария произошла накануне утром на 657-м километре трассы «Нева». Водитель иномарки «Рено Логан» ехал в сторону Петербурга, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего машина вылетела в кювет.

В результате автомобилист из Тверской области получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Полиция по Тосненскому району разбирается во всех обстоятельствах смертельного ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ленина насмерть сбили 69-летнего пенсионера. Автомобиль «Шкода Йети» сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. За рулем иномарки находился 29-летний мужчина.

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