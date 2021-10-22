На проспекте Ленина насмерть сбили 69-летнего пенсионера

В Красносельском районе проводится полицейская проверка по факту автомобильной аварии, в которой погиб пешеход.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, смертельное ДТП произошло накануне в 18:00 у дома 18 по проспекту Ленина. Автомобиль «Шкода Йети» сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате пешеход, проживающий на Выборгском шоссе, получил тяжелые травмы и погиб до прибытия скорой помощи.

За рулем иномарки находился 29-летний мужчина из поселка Никольское.

Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один человек погиб и восемь пострадали в лобовом ДТП на Петергофском. В момент столкновения в маршрутке находились 13 человек, восемь из которых были госпитализированы.