Один человек погиб и восемь пострадали в лобовом ДТП на Петергофском

На Петергофском шоссе столкнулись легковушка с маршруткой. Есть погибший. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На Петергофском шоссе столкнулись легковушка с маршруткой. Есть погибший. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Минувшей ночью на Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек. В МЧС рассказали подробности трагедии.

Смертельная авария случилась в ночь на пятницу, 22 октября, у дома № 79. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». «Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси», — написали в группе.

В момент столкновения в маршрутке находились 13 человек, восемь из которых были госпитализированы. Спасателям пришлось извлекать погибшего водителя легковушки с помощью спецсредств. Один человек отказался от госпитализации после осмотра врачами.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 14 человек личного состава на трех единицах техники.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД Главного Управления МВД России по Петербургу, полиция начала проверку обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека пострадали в лобовом ДТП с фурами на «Скандинавии».