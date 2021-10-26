Температура воздуха в Петербурге во вторник на 2-3 градуса превысит норму

Во вторник, 26 октября, петербуржцев ждет облачная и теплая для этого времени года погода.

Как сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, сегодня Северная столица окажется во власти теплого сектора североатлантического циклона. Его стараниями в городе сохранится облачная погода, в некоторых районах пройдут небольшие дожди.

По данным синоптика, температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Днем в Петербурге будет от 7 до 9 градусов тепла, а в Ленинградской области прогнозируется от 5 до 10 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 м/с.

«Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, что зима в Петербурге будет прохладной.