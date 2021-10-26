Разбойники со скалкой и ножом напали на продуктовый магазин в Горелово

Разбойники со скалкой и ножом напали на продуктовый магазин в Горелово
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay

В Красносельском районе полиция задержала трех приезжих из Киргизии за разбойное нападение на продуктовый магазин.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел в ночь на 25 октября в магазине «24 часа» на улице Коммунаров, дом 188/1. Очевидцы сообщили в полицию о драке.

Прибывшие полицейские выяснили, что в 4 утра в магазин ворвались неизвестные преступники. Они избили 30-летнего охранника, а после начали угрожать ножом и скалкой 26-летней продавщице. Затем мужчины похитили 5 тысяч рублей и товар на сумму около 10 тысяч рублей.

Подозреваемых поймали через три часа в квартире, расположенной в том же доме, где находится магазин. В изолятор поместили трех уроженцев Киргизии в возрасте от 20 до 22 лет.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербурге неизвестный пытался ограбить ломбард с помощью муляжа взрывного устройства.

новости СПб разбой улица коммунаров


 

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