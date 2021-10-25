В Петербурге неизвестный пытался ограбить ломбард с помощью муляжа взрывного устройства

Сотрудники ОМОН идентифицировали предмет как не представляющий опасности – два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод. Фото: vk.com/rosgvard78

Сотрудники ОМОН идентифицировали предмет как не представляющий опасности – два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод. Фото: vk.com/rosgvard78

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту разбойного нападения на ломбард.

Инцидент произошел 25 октября около 20:00 часов у дома 30 по проспекту Просвещения. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, неизвестный мужчина в маске забежал в помещение ломбарда, в руках у него была картонная бумага с надписью «отдать деньги». Сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку, после чего мужчина бросил неизвестный предмет на пол и скрылся.

Взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии осмотрели подозрительный предмет, который бросил неизвестный в ломбарде, расположенном в доме 30 на проспекте Просвещения, после неудачной попытки ограбления. Оказалось, что это два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правоохранительные органы задержали мужчину, который ограбил прохожего в Пушкине.