В Пушкине задержали Соньку Золотую ручку: мужчина отобрал цепочку

Правоохранительные органы задержали мужчину, который ограбил прохожего в Пушкине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 31 мая после обеда в Пушкинский район 34-летнего водителя коммерческого предприятия заявил, что с него сняли цепочку. Мужчина объяснил, все произошло день назад примерно в 23:00. В Пушкине на улице Гусарской у дома 4 у водителя силой отняли золотую цепочку.

Однако уже 3 июня оперативно-розыскные мероприятия дали результат. На улице Саперной у дома 36 был задержан подозреваемый. Им 29-летний местный житель. Известно, что мужчина нигде не работает.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». То, что злоумышленник похитил было изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки во дворе дома в Красносельском районе закончились для женщины грабежом и госпитализацией.