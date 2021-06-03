Пьяные посиделки во дворе дома в Красносельском районе закончились для женщины грабежом и госпитализацией

В Петербурге в Красносельском районе удалось задержать двух предприимчивых соседей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 июня 45-летняя женщина заявила о грабеже на улице.

Оказалось, что данная гражданка вечером у парадной на Ленинском проспекте выпивала с малознакомыми людьми по имени «Михаил» и «Светлана». После чего «Михаил» силой отнял у женщины рюкзак, в котором были 15 500 рублей и с места происшествия скрылся. А вот «Светлана» вернула рюкзак заявителю, но уже без денежных средств.

1 июня из больницы в сообщили, что с закрытой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга в удовлетворительном состоянии из собственной квартиры забрали пострадавшую, у которой «Михаил» отнял рюкзак.

Однако уже на следующий день, 2 июня на улице Доблести удалось задержать 32-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Оба оказались соседями пострадавшей.

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан один из сантехников, подозреваемых в насилии над иностранцем.