Молодые люди обстреляли автобус на улице Бабушкина

Неизвестные молодые люди открыли стрельбу по автобусу в Невском районе Петербурга, их разыскивает полиция.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, стрельба произошла накануне в девять часов вечера на улице Бабушкина. Полицию вызвал водитель пострадавшего автобуса.

По словам заявителя, трое неизвестных парней несколько раз выстрелили из пневматического в сторону автобуса и разбили лобовое стекло. К счастью, никто при стрельбе не пострадал.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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