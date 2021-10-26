При стрельбе в ночном клубе в Выборге пострадали три человека

При стрельбе в ночном клубе в Выборге пострадали три человека
Мужчина стрелял из травматического пистолета. Фото: pixabay

В Выборге в ночном клубе произошла стрельба, после которой медицинская помощь потребовалась трем мужчинам.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент случился в ночь на 25 октября в клубе на улице Кривоносова, 13/2. Один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета.

В больницу после стрельбы доставили трех пострадавших. 25-летний мужчина получил перелом кости в правой кисти руки, а 26-летнему и 20-летнему пули попали в ягодицы. Всех после оказания медицинской помощи отпустили.

По подозрению задержан 22-летний житель поселка Великое. Также в отдел для разбирательств доставили трех молодых людей. Травматический пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодые люди обстреляли автобус на улице Бабушкина.

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