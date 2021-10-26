В Петербурге задержан уроженец Узбекистана за мошенничество, связанное с трудоустройством в Южной Корее

В момент задержания подозреваемый находился в доме №24 по улице Моисеенко. Фото: скрин "Яндекс. Панорама".

В момент задержания подозреваемый находился в доме №24 по улице Моисеенко. Фото: скрин "Яндекс. Панорама".

Мужчина находился в межгосударственном розыске за аферы на сумму около 1,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 октября в 16:20 в ходе розыскной операции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области был задержан гражданин Узбекистана Сирожиддин Мухамадиев. В момент задержания он находился в доме №24 по улице Моисеенко.

Отмечается, что уроженец города Термез находится в межгосударственном розыске. Он сколотил 1 млн 450 тыс. рублей, вымогая деньги у людей, обещая помощь в трудоустройстве и покупке недвижимости в Южной Корее. Пострадавшие заявили о пропаже 23 тыс. американских долларов, что в пересчете на рубли составляет около 1,5 млн.

Делом задержанного займется УВД Сурхандарьинской области Узбекистана.

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