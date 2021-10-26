Фейковое подорожание проезда в 10 раз и турникеты, отрицающие карточки: сюрпризы метро Петербурга

Утром у пассажиров подземного транспорта Петербурга могло изрядно попортиться настроение. Вместо того, чтобы в кратчайшие сроки добраться до пункта назначения, горожанам пришлось битый час простоять в очередях за жетоном или пополнением подорожника.

26 октября, в 08:56, по информации метрополитена Петербурга, вышла из строя оплата безналичным расчетом.

«На всех станциях на всех турникетах, оснащённых банковским оборудованием, не проходит оплата по банковским картам», — заявили в организации.

Пресс-служба подземки порекомендовала выбрать какой-либо другой способ оплаты. Неудобства продолжались почти час. Лишь в 09:41 неисправность по банковскому оборудованию удалось устранить.

Петербуржцы в социальных сетях отмечали, что на такой случай в кошельках многих лежит и ждет своего часа жетон. Многие горожане уверяли, что стараются исключить пользование пластиковых карточек и продолжают расплачиваться наличными.

«С каких это пор жетоны перешли в разряд экзотики», — недоумевает комментатор.

Однако это не все новости из мира метрополитена Петербурга. Сегодня же, 26 октября, в Сети начала активно распространяться фейковая новость. Якобы в подземке и в наземном транспорте будут повышены цены в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Многие горожане поверили слухам и продолжили, где только можно, публиковать ложные сведения. Горожан охватила паника, потому как стоимость одной поездки на метро «пообещали» увеличить в 10 раз, а цена проезда на автобусе, по мнению введенных в заблуждение, должна была вырасти в пять раз.

Пресс-служба метрополитена поспешила разубедить напугавшихся жителей Петербурга. Ясное и четкое сообщение должно было успокоить граждан.

«Комитет по транспорту информирует: в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — объяснили в службе.

Однако в комментариях в социальных сетях большое количество человек признались, что сразу восприняли новость как фейковую. Многие горожане не стали верить единичным сообщениям в Интернете и продолжили искать истину в официальных источниках информации.