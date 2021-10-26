Взрыв газа в Набережных Челнах разрушил 6 квартир: у следствия две версии

Вечером понедельника, 25 октября, в пятиэтажном доме в Набережных Челнах взорвался газ. Пострадали, по предварительным данным, пять человек, разрушены шесть квартир. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Газовоздушная смесь, по данным МЧС, взорвалась в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки. Ударная волна разрушила по меньшей мере шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Осколки и фрагменты конструкций разлетелись в радиусе нескольких десятков метров, задев даже припаркованные возле здания автомобили.

Причины чрезвычайного происшествия выясняются правоохранителями. Пока у следователей две основных версии: утечка газа, связанная с некачественным оказанием услуг по газоснабжению, либо неосторожные действия жильца. Утверждается, что возможный виновник происшествия страдает алкоголизмом. Также известно, что квартира, в которой взорвался газ, отключена от газоснабжения еще с 2010 года из-за нарушения правил пользования оборудованием.

В результате взрыва под завалами оказались несколько человек. Четверых удалось спасти живыми, включая двоих детей 17 и 11 лет. Вытащенная 22-летняя девушка скончалась в больнице, а еще трое пострадавших находятся в реанимации — по данным МЧС, были найдены все пропавшие.

В ходе спасательных работ из дома эвакуировали 93 человек: 23 временно останутся в гостинице, остальные 70 — в автобусах для обогрева. На данный момент жители соседних подъездов могут вернуться в квартиры: угрозы дальнейшего обрушения дома нет.

По факту случившегося региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело, также проводится проверка прокуратурой Татарстана. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.

К сожалению, еще один взрыв газа не заставил себя ждать. Уже во вторник, 26 октября, в городе Балтийск произошло ЧП: взрыв бытового газа привел к пожару площадью 50 «квадратов». В результате один человек пострадал, в доме выбило окна. По рассказам очевидцев, люди спасались бегством, выпрыгивая из окон. На данный момент пожар потушен, количество пострадавших и причины происшествия уточняются.