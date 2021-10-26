Беглов: нерабочие дни позволят сделать прививку тем, кто еще не успел

Власти для сохранения жизни и здоровья россиян вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Власти для сохранения жизни и здоровья россиян вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Нерабочие дни позволят вакцинироваться тем, кто еще не успел сделать этого. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что президент России Владимир Путин установил с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, с сохранением заработной платы. Главная цель сейчас – это создать условия, чтобы люди привились, добавил Беглов. Глава города объяснил, что ограничения, которые вводятся – вынужденные. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Власти для сохранения жизни и здоровья россиян вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Беглов попросил противников прививки от ковида задуматься над этим.

Также он отметил, что вакцинация сегодня — единственный способ защититься от тяжелого течения болезни, выработать коллективный иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссёр Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом.