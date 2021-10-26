Беглов: нерабочие дни позволят сделать прививку тем, кто еще не успел

Нерабочие дни позволят вакцинироваться тем, кто еще не успел сделать этого. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что президент России Владимир Путин установил с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, с сохранением заработной платы. Главная цель сейчас – это создать условия, чтобы люди привились, добавил Беглов. Глава города объяснил, что ограничения, которые вводятся – вынужденные. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Власти для сохранения жизни и здоровья россиян вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Беглов попросил противников прививки от ковида задуматься над этим.
Также он отметил, что вакцинация сегодня — единственный способ защититься от тяжелого течения болезни, выработать коллективный иммунитет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссёр Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом.